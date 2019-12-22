AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لإعادة بناء مصر الحديثة.. نقيب الفلاحين يشيد بالتعديل الوزارى الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال محمد عبدالستار،نقيب الفلاحين الزراعيين، إن التعديل الوزارى الجديد جاء في توقيت مناسب حيث أن الحكومة الحالية تحتاج لضخ دماء جديدة تزامنا مع خطة الإصلاح الاقتصادى التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه عن أن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى.

وأضاف نقيب الفلاحين فى بيان اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة شهدت أيضا تغيير وزير الزراعة وهو ما طالبت به النقابة فى وقت سابق، وكذلك تعيين عدد من نواب الوزراء وحقيقة الأمر أن وجود مساعدين أو نواب للوزراء ومن قبل نواب للمحافظين يبلور رغبة الدولة فى وجود اختصاصات مختلفة داخل كل وزارة من أجل سرعة إنجاز العمل بداخل دواوين الوزارات.

ولفت عبدالستار ، إلى أن كثير من الوزراء الجدد لديهم سيرة ذاتية جيدة لكن ننتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخطوة الهامة والتى لا تزال تخطوها الدولة هو إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذي تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للبرلمان، اليوم، الأحد، وذلك بأغلبية الحضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وتضمن التعديل خالد العناني، وزير للسياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير للعدل، والدكتورة هالة السعيد، وزير للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة لشئون الإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، والسيد القصير وزيرا للزراعة، ونيفين جامع وزيرا للصناعة، ، والمستشار علاء فؤاد، وزيرا للمجالس النيابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري بحكومة مدبولي

رسميا.. ننشر أسماء الوزراء الجدد

بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على 11 نائبا للوزراء في التعديل الجديد

بعد موافقة النواب.. ننشر القائمة الكاملة للتعديل الوزاري الجديد بحكومة مدبولي

بعد موافقة البرلمان| السيرة الذاتية للمستشار عمر مروان وزير العدل الجديد

تشمل 21 وزيرا ونائبا.. ننشر الأسماء الكاملة للتعديل الوزاري الجديد

ترشيحاتنا

رسميا.. نقل جميع مباريات المصري فى الدوري إلى ملعب الجيش بالسويس

#طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

شاهد.. لحظة انهيار المتهم راجح بالبكاء بعد الحكم عليه بـ ١٥ سنة فى قضية شهيد الشهامة

بعد خطوبتها.. دانا حلبي مطلوبة في السعودية

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان

السجن ١٥ سنة لـ راجح واثنين آخرين.. و5 سنوات لـ آخر فى قضية شهيد الشهامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

أنيقة وجريئة | 10 إطلالات تكشف تحدي سميرة سعيد لعمرها في ذا فويس

بـ فلتر جديد.. شاهد| هنا شيحة بإطلالة ناعمة