لإعادة بناء مصر الحديثة.. نقيب الفلاحين يشيد بالتعديل الوزارى الجديد

قال محمد عبدالستار،نقيب الفلاحين الزراعيين، إن التعديل الوزارى الجديد جاء في توقيت مناسب حيث أن الحكومة الحالية تحتاج لضخ دماء جديدة تزامنا مع خطة الإصلاح الاقتصادى التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ونوه عن أن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى.





وأضاف نقيب الفلاحين فى بيان اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة شهدت أيضا تغيير وزير الزراعة وهو ما طالبت به النقابة فى وقت سابق، وكذلك تعيين عدد من نواب الوزراء وحقيقة الأمر أن وجود مساعدين أو نواب للوزراء ومن قبل نواب للمحافظين يبلور رغبة الدولة فى وجود اختصاصات مختلفة داخل كل وزارة من أجل سرعة إنجاز العمل بداخل دواوين الوزارات.





ولفت عبدالستار ، إلى أن كثير من الوزراء الجدد لديهم سيرة ذاتية جيدة لكن ننتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخطوة الهامة والتى لا تزال تخطوها الدولة هو إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليا.





ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذي تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للبرلمان، اليوم، الأحد، وذلك بأغلبية الحضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".



