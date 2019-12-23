AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شركة روسية: ثغرة أمنية خطيرة تهدد بيانات هواتف آيفون.. تعرف على الطرازات الآمنة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:42 ص
iPhone
iPhone
Advertisements
شيماء عبد المنعم
قالت شركة متخصصة في الأمن السيبراني مقرها في روسيا، أنها وجدت طريقة للوصول إلى بيانات جهاز آيفون مغلق. 

وأوضحت شركة Elcomsoft، التي تبيع الأدوات لوكالات إنفاذ القانون للوصول إلى أجهزة آيفون المقفلة إنها قادرة الآن على استخراج بعض البيانات من أجهزة آيفون وآيباد المقفلة، التي تعمل بواسطة أي إصدار من iOS من 12.0 إلى 13.3، وحتى ضمن الوضع الأكثر أمانًا (BFU).

وذكر موقع "mashable"، أن وضع BFU يمثل هواتف تم إيقاف تشغيلها أو إعادة تشغيلها قبل قيام المستخدم بفتح الجهاز لأول مرة، ولم يتم إلغاء قفلها لاحقًا عن طريق إدخال رمز مرور قفل الشاشة الصحيح.

ومن المفترض أن يظل محتوى جهاز آيفون مشفرًا بشكل آمن إلى أن يدخل المستخدم رمز المرور الخاص بقفل الشاشة، والذي يعد ضروريًا لإنشاء مفتاح التشفير وفك تشفير نظام ملفات آيفون، لإنها تعتبر حالة الجهاز الأكثر أمانًا.

وتبيع الشركة الروسية مجموعة أدوات Elcomsoft iOS Forensic Toolk بسعر 1495 دولار أمريكي، وتستفيد الأداة من مشكلة عدم الحصانة حيث إنها تستفيد من ثغرة أمنية معروفة باسم Checkm8 في بعض طرازات آيفون وآيباد، التي تعمل حتى بعد إعادة التشغيل.

واكتشفت الشركة الروسية أن بعض البيانات الموجودة في سلسلة المفاتيح، وغيرها من المعلومات المحمية، يمكن الوصول إليها بالفعل قبل أن يقوم المستخدم بفتح الهاتف، وتتضمن هذه البيانات أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني حيث تخزن آبل كلمات مرور المستخدمين.

وتعمل الأداة على أجهزة iPhone وiPad التي تعمل حتى أحدث نظام تشغيل من آبل iOS 13.3، لكنها لا تعمل على جميع الطرازات، حيث إن الأجهزة المتضمنة شريحة A12، مثل iPhone XR، أو شريحة U1، مثل iPhone 11، محصنة ضد الثغرة التي تعاني منها هواتف iPhone 5S و 6 و 6s و SE و 7 و 8 بالإضافة إلى إصدارات Plus المتضمنة شرائح A-series السابقة من A7 إلى A11.

يذكر أن الأداة تستخدم الثغرة Checkm8، والتي تتطلب تثبيت كسر الحماية، والمعروف باسم Checkra1n، على الأجهزة في وضع BFU، والتي يمكنها القيام بذلك حتى أثناء قفل جهاز آيفون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقفه فورا.. أبل تحذر مستخدمي آيفون من هذا الإجراء

الفرصة الأخيرة لأصحاب هذا الهاتف.. حدثوه فورًا قبل أن يغلق للأبد

آبل تطلق تحديثا جديدا لإصلاح ثغرة خطيرة بآيفون

أخبار التكنولوجيا.. آبل تطلق تحديثا جديدا لإصلاح ثغرة خطيرة بآيفون.. ورسالة خادعة من نتفلكس تسرق حسابك بالبنك

لهواتف آيفون.. Facebook يطرح تحديثاً لإصلاح ثغرة الكاميرا

مفاجأة | آيفون 11 يتعقبك أينما كنت.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين: سحر نصر ضحية التعديل الوزاري.. فيديو

علاج الكسل في العبادة...الإفتاء تنصح بـ٣ أمور لمن يريد التوفيق فيها و الدوام عليها

انت متغنيش خليك في التلحين .. عمرو دياب يحرج عمرو مصطفى بـ السعودية | فيديو

مصطفى بكري يؤكد الإفراج عن الفريق سامي عنان وتواجده بمنزله

متحدث الجيش الليبي: الإعلام الكاذب أصبح المحفز على القتال في ليبيا

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها