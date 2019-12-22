دون خسائر بشرية.. إخماد حريق التهم جزء من «جيم» بالدقي



سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق اندلع داخل جيم بمنطقة الدقي ولم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في صالة ألعاب رياضية "جيم" بشارع طهران بالدقي، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، دفع اللواء هاني سعيد مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة ب 4 سيارات إطفاء والتي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل الامتداد لباقي أجزاء الجيم.



وتمكنت القوات من إخلاء الجيم من رواده والعاملين به دون إصابات أو خسائر بشرية وتبين من الفحص أن الحريق نشب بالجزء الخلفي من الجيم والتهمته بالكامل بعد حدوث ماس كهربائي ببعض التوصيلات والأسلاك الكهربائية.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





