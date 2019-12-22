إطلاق نار مفزع في شيكاغو| وهذه حصيلة الضحايا



أصيب 13 شخصًا على الأقل في حادث إطلاق نار مروع، صباح اليوم بمدينة شيكاجو الأمريكية، وفق ما ذكرت الشرطة الأمريكية ونقلت عنها شبكة سي إن إن الأمريكية.



ووقع حادث إطلاق النار في الساعة 12:35 صباحًا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، خلال حفلة منزلية .



وقال بيان من شرطة شيكاجو ، إن حالة المصابين الاخيرة غير واضحة، فلا يعلم هل يوجد قتلى أم لا، كما لا يعلم حتى الآن أعمار الضحايا، وهل هم رجال أم نساء.





وأوضحت الشرطة أنها قامت بعمل كردون أمني واسع، بينما قامت الاسعاف بنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج الفوري.

