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فيديو جراف

فيديو جراف| أنغام تخضع لعملية جراحية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:01 م
انغام
انغام
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أماني نوار
تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية شديدة أدى إلى دخولها المستشفى من أجل تركيب دعامة لكي تتمكن من إحياء حفلاتها في السعودية.

وأكد زوج أنغام الملحن أحمد إبراهيم إنها تعاني من حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم ومن المفترض أنها ستقوم بعملية جراحية لتفتيت الحصوة في الفترة القادمة.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على تفاصيل مرض أنغام وحالتها الصحية.
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