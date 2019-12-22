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ثقافة

غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار.. تعرف عليها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:46 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي تعيين غادة سمير سليمان علي شلب نائبًا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

جاء ذلك ضمن موافقة المجلس على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، حيث تم اختيار د.خالد العناني وزيرا للسياحة والآثار.

وتمتلك غادة شلبي خبرة كبيرة في مجال السياحة خاصة سياحة المؤتمرات والسياحة الدولية، خاصة أنها تمتلك شركة كبري تعمل في هذا المجال.

ومن المقرر أن تتولي غادة شلبي ملف السياحة بعد أن تم دمجها مع الآثار ليتولاها العناني، فيما تم اختيار رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة لتتولي وزارة التعاون الدولي.

وكانت غادة شلبي حلقة الوصل بين الإمارات والسعودية أثناء توليها رئاسة مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات السياحة في المنطقة، ونظمت العديد من المؤتمرات الناجحة.

وفي لقاء سابق لها قالت إن مصر تمتلك مقومات واعدة في مجال السياحة الدولية وسياحة المؤتمرات، سواء مع البلاد العربية أو مع البلاد الأوروبية، وتواصلنا مع العديد من الشركات السياحية التي جاءت لمصر وشهدت مدى الاستقرار الذي تتمتع به البلاد، وجمال أماكنها السياحية والأثرية.
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