تعرف على أول موقع لبيع منتجات ذوي القدرات الخاصة.. فيديو

قالت الدكتورة منى نصر، المدير التنفيذي لموقع تسويق منتجات ذوي القدرات الخاصة، إن الدولة تهتم بشكل كبير جدًا بشئون ذوي القدرات الخاصة، وتعمل على تقديم الخدمات لهم وتسعى كل مؤسسات الدولة والوزارات على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي القدرات الخاصة.



وأوضحت الدكتورة منى نصر، خلال حوارها في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc أن الموقع الالكتروني المتخصص في عرض بيع منتجات ذوي القدرات الخاصة تم إطلاق فكرته منذ 3 سنوات، وكان الهدف الأساسي منه الترويج لمنتجات ذوي القدرات الخاصة الذين يجدون صعوبة في توصيل منتجاتها الى المعارض، وتحملهم أعباء تكلفة الانتقال والمواصلات.



وأضافت الدكتورة منى نصر، ان كثيرين من ذوي الهمم كانوا يواجهون عدم القدرة على نقل كل منتجاتهم وعدم توافر الخبرة في التسويق لديهم، مشيرة الى ان اعمالهم تمتاز بالدقة والجمال فاعمالهم لا تقل عن المحترفين.



وأكدت الدكتورة منى نصر، أن الكثير من ذوي الهمم يقومون بتنمية مهاراتهم في هذه المجالات لاهتمامهم بها، لذلك فأن فكرة الموقع الإلكتروني هو مساعدتهم في تسويق منتجاتها، والحصول على التقدير الذي يستحقونه.



وذكرت الدكتورة منى نصر، أن الموقع الالكتروني سهل في التعامل ويستطيع ذوي الهمم الدخول عليه ببساطة، حيث يقوم بعمل المنتجات من منزله وتصويرها ثم تحميلها على الموقع وكل هذا وهو في منزله دون تحمل اعباء انتقال او ما الى ذلك، ثم الحصول على الدخل مقابل المباع من هذه المنتجات.