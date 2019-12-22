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برلمان

خارجية النواب لـ وزير الأوقاف: مصر تقود الخطاب الدعوي الوسطي في العالم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:49 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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ماجدة بدوى
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا صباح اليوم برئاسة كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمناقشة موضوع الجهود الدولية لوزارة الأوقاف في ضوء مستجدات العصر الراهن، حيث أكد رئيس خارجية النواب على أن هذا الاجتماع يعقد في إطار نهج تتبناه لجنة العلاقات الخارجية للتلاقى والتباحث وتضافر الجهود بين كافة المؤسسات والجهات والشخصيات البارزة، وهو نهج تأخذ به البرلمانات الدولية المتقدمة والدبلوماسية الحديثة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وفى مقدمتها مجابهة الإرهاب والتطرف ونشر الوسطية والتسامح كأحد أهم غايات السياسة الخارجية المصرية.

وأكد كريم درويش على أن الدكتور محمد مختار جمعة أحد مصادر القوة الناعمة المصرية رئيسًا لمنتدى السماحة والوسطية وعضو المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف الإسلامي ويقود جهودا على كافة المستويات الدولية والإقليمية لترسيخ الوسطية والتعايش المشترك والتسامح والفكر الدينى الوسطى.

وأكد درويش على دور وزارة الأوقاف في نشر ثقافة الحوار والتسامح ومجابهة الإرهاب والتطرف في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية التي تضطلع بأدوار هامة في هذا الشأن من إيفاد الأئمة والوعاظ، وحضور للمؤتمرات الدولية، وتدريب للكوادر الدولية بمؤسساتها وخاصة أكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة وإعداد المدربين، وتوفير للكتب الدينية لمجابهة محاولة بعض الدول نشر نماذج مسيسة وغير وسطية مؤكدا أن اللجنة مهتمة بملفات تجديد الخطاب الدينى ونشر الوسطية والاعتدال ودور الأئمة في الخارج.

ومن جانبه فقد استعرض وزير الأوقاف خطة الوزارة في مجال إيفاد الأئمة والوعاظ للدول المختلفة والمعايير التي تطبقها الوزارة في هذا الشأن والتي يقودها الوزير بنفسه من حيث التأهيل والتدريب والإلمام باللغة وثقافة الدولة التي يتم الإيفاد لها حيث أن مصر تقود قاطرة الخطاب الدينى والدعوى مضيفا أن مصر تنتهج سياسة نظيفة فمصر لم تستخدم موفديها إلا في إطار الدور المنوط بهم وليس للمتاجرة بالدين مؤكدا التنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية لتقييم من تم ايفاده للخارج لنشر رسالة الإسلام السمح الوسطى.

وقد تطرق الوزير لدور أكاديمية الأوقاف وما تقوم به من دور في تدريب الأئمة والوعاظ والارتقاء بقدراتهم وما تقوم به الوزارة بجانب ذلك من دور تثقيفى وتوعى بنشر الكتب الدينية المتخصصة مترجمة بلغات العالم بالإضافة والتنسيق بين الوزارة والوزارة والجهات المعنية لمــــــخاطبة العالم باللغات الأجنبية.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في مجال تنظيم المسابقات لإفراز كوادر مؤهلة لشغل المواقع المختلفة وفق الجدارة والكفاءة مع إلا الأهمية لتمكين الشباب المؤهل.
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