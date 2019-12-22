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برلمان

نائب رافضا مشروع قانون الإدارة المحلية: محدش سمعنى وقتها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:48 م
أيمن أبو العلا رئيس
أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
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ماجدة بدوى
رفض أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض للنقاش الآن بمجلس النواب.

مؤكدًا أنه طالب إبان التعديلات الدستورية، بضرورة تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية، وخاصة المادة 180، مشددًا: "محدش سمعنى وقتها".

وأضاف "أبو العلا" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن المادة 180 تنص على أن يكون ربع المقاعد من المرأة والشباب، متابعًا: "المادة لم تنص على أن تلك النسبة على الأقل، وبناء عليه نحن مضطرون لمنعهم من النزول فردى، وهو مُخالف للمادة 125 من الدستور، ولو نجحوا هيبقى غير دستورى لمخالفته المادة 180 من الدستور".

وتابع النائب فى كلمته: "إذن المشرع الدستورى يدفعنا أن تكون الانتخابات بالقوائم 100%، غير أن نسبة ذوى الإعاقة والمسيحيين من العمال والفلاحين، فبالتالى أنا أمنع إذن أى مؤهل يدخل، وإلا هيبقى غير دستورى، وحل ذلك أن أفتح صفة العامل، وأقول من يعمل لدى الغير".
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