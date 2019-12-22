الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر تحصل على جائزة أحسن عارض بمعرض صحاري 2019

حصلت كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر على جائزة أحسن عارض خلال مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي الـ 32 لقارة أفريقيا والشرق الأوسط "صحارى 2019" والذى عقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة منتصف شهر سبتمبر الماضي 2019.





وقال الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر، إن هذه الجائزة تتويج للجهود المخلصة التي قام بها فريق عمل الكلية من إدارتها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، معربا عن شكره وامتنانه للدعم الكبير الذي تتلقاه الكلية من إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.





وأوضح عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، أن الكلية حرصت على المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير، والذي وصل هذا العام إلى رقم 32، تأكيدا على ريادة جامعة الأزهر في كافة المجالات والتخصصات العملية والنظرية، ومساهمة في الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع وتسهم في تقدم وبناء الوطن.





وأوضح حافظ أن جناح كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر المشارك في المعرض الدولي الـ 32 تضمن مشاريع تخرج متميزة في شتى المجالات العلمية والعملية، مشيرا إلى أن أهم ما ميز مشاريع الكلية، أنها صادرة عن كلية فريدة من نوعها وليس لها نظير في الجامعات المصرية الأخرى ولا في منطقة الشرق الأوسط.





جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر حضر افتتاح جناح كلية الهندسة الزراعية في المعرض الدولي الـ 32 لأفريقيا والشرق الأوسط، وأشاد بمستوى التنظيم الذي لمسه في جناح الكلية، وأعرب عن سعادته وفخره بمستوى مشاريع التخرج والأبحاث المتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركة بالمعرض.



