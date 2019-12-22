النائب علاء عابد يهنئ المستشار عمر مروان لتوليه منصب وزير العدل الجديد

تقَّدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بالتهنئة القلبية للمستشار عمر مروان على توليه منصب وزير العدل الجديد.





وأكد "علاء عابد" فى بيان صحفى له أن المستشار عمر مروان من الشخصيات المناسبة والسياسية بشكل كبير لشغل هذا المنصب.





واختتم بيانه قائلاً: "سائلين المولى عز وجل أن يسخره لخدمة الوطن والمواطنين".



