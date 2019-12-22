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برلمان

النائب علاء عابد يهنئ المستشار عمر مروان لتوليه منصب وزير العدل الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:52 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد والمستشار عمرو مروان وزير العدل
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فريدة محمد
تقَّدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بالتهنئة القلبية للمستشار عمر مروان على توليه منصب وزير العدل الجديد.

وأكد "علاء عابد" فى بيان صحفى له أن المستشار عمر مروان من الشخصيات المناسبة والسياسية بشكل كبير لشغل هذا المنصب.

واختتم بيانه قائلاً: "سائلين المولى عز وجل أن يسخره لخدمة الوطن والمواطنين".

ويعد المستشار عمر مروان ، وزير العدل الجديد والذى كان يشغل منصب وزيرا للدولة لشئون مجلس النواب، من الشخصيات القضائية التى لعبت دورا سياسيا محوريا خلال الفترة الماضية بعد أن ترأس الوفد المصرى الذى سافر إلى جنيف لاستعراض ملف حقوق الإنسان الخاص بمصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
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