الجبلي: ضرورة توسيع قاعدة الاستفادة بمبادرة المركزي لدعم الصناعة

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة تسهم بشكل كبير في الوصول إلي سعر الفائدة المناسبة لتشجيع الصناعة المحلية.



وأشار "الجبلي" خلال كلمته بجلسة الصناعة بمؤتمر الأهرام الاقتصادي السنوي الرابع الذي أقيمت فعالياته اليوم الأحد، إلى أنه لا يجب بأي حال أن تتجاوز الفائدة البنكية ١٠% فقط وذلك لتحفيز الصناعة المحلية وتعزيز فرص النمو بها.



وقال إنه لا بد من اتساع قاعدة استفادة المصانع من المبادرة لما يتجاوز مبيعاته مليار جنيه أيضا، وذلك لخدمة الصناعة الوطنية بمختلف فئاتها وأحجامها.