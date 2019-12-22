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أخبار البلد

دمج السياحة بقانون الاستثمار.. الملف الأبرز على مائدة الوزير الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:31 م
خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة و الآثار
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محمد الاسكندرانى
قال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لديه العديد من الملفات الهامة على طاولته أبرزها إستكمال ما وضعتة الوزيرة السابقة .

أكد كامل فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن أبرز الملفات الواجب الالتفات إليها فتح الاستثمار السياحي وإعادة النظر فى قانون الاستثمار لتكون السياحة جزء منه.

أشار إلى أن الترويج والتنشيط ملف هام الفترة الراهنة يتطلب تطبيق أفضل النماذج الدولية على ترويج سياحة مصر والتنوع مؤكدا أن الوزير شخصية جيدة وعلينا منحه الوقت ليظهر نتائج عمله.

يذكر أن شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.
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