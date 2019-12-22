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مرأة

بـ الخل والليمون | وصفات سحرية لـ تنظيف البوتاجاز في دقائق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:34 م
بـ الخل والليمون
بـ الخل والليمون .. وصفات سحرية لـ تنظيف البوتاجاز في دقائق
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رضوى حسام
تعد الدهون المتواجدة على سطح البوتاجاز من أكثر الأمور المزعجة لكثير من السيدات، فعلى الرغم من وجود العديد من المنظفات إلا أنه ليس لديها النتيجة المرجوة.

وتحاول العديد من السيدات تجربة كثير من الطرق لإزالة هذه البقع من على البوتاجاز، ولا تزال توجد أجزاء منها لا تختفي، وكشف موقع homemaking بعض الطرق لإزالة الدهون والأوساخ من على البوتاجاز وهى:

- وضع كمية مناسبة من صودا الخبز على البوتاجاز ثم إضافة القليل من الخل، وتركه لمدة 20 دقيقة ثم مسحه بقطعة نظيفة من القطن مبللة ودافئة، وسوف يصبح نظيف تمامًا.

- نقوم بخلط كمية من الدقيق على الليمون ونخلطهم جيدا، ونضع فوقها قطعة مبللة من القماش الدافئ ونتركها لفترة ثم ننظفها بطريقة طبيعية عن طريق المسح برفق على سطح البوتاجاز.

- مزج كمية من الخل والملح وصودا الخبز معًا ونضعها فوق سطح البوتاجاز، ونتركها لمدة نصف ساعة ثم ننظف سطح البوتاجاز، وسوف تختفى كل البقع بشكل نهائي.
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