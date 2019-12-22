المنزلاوي: لا بد أن يأتي ملف الصناعة على قائمة الوزيرة الجديدة

قال المهندس محمد مجد الدين المنزلاوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وأمين الصناعة والتجارة بأمانة القاهرة، إن ملف الصناعة لا بد أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة، ففي الفترة الأخيرة كان الاهتمام بالمشروعات الكبرى حل سريع لدعم الاقتصاد المصري، ولكن الحل طويل المدى الذي سيجعل مصر في مصاف الدول الكبرى هو الاهتمام بالصناعة.



وتابع المنزلاوي، أن المباردة البنك المركزي لدعم الصناعة ومساعدة المصانع المتعثرة بداية ناجحة جدًا، ولكن لا بد من التوسع بتشجيع الصناعة والاستثمار، مناشدًا الحكومة الجديدة بتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي على المستورد.



وقد وافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، ويشمل 10 حقائب وزارية، بالإضافة إلى حقيبتين تولاهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.