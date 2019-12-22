محافظ بني سويف يبحث مع مندوب مجلس الوزراء الدفع بالمشروعات المتعثرة في القطاعات الخدمية

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتعثرة بدائرة المحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام السوداني– رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والأستاذة عزة علي خالد مدير عام التخطيط والمتابعة ، وبعض رؤساء وممثلي القطاعات الخدمية بالمحافظة ، في إطار خطة الحكومة للدفع بالمشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة لتدخل الخدمة ويستفيد منها المواطن.





حيث أكد محافظ بني سويف على أن ملف المشروعات المتعثرة في مقدمة مهام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن من خلال خطة عملية تتضمن العمل الميداني المتواصل للوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ، حيث يتم حاليا مسح ميداني شامل لتلك المشروعات ،وذلك عن طريق لجان ميدانية من القطاعات المعنية ، بجانب لجان مختصة من المحافظة لتتكامل كافة الجهود، والوصول إلى خطوات عملية يسفر عنها تذليل المعوقات واستئاف الأعمال.





وأشار المحافظ إلى أنه تقرر عقد اجتماعات بشكل مستمر، يحضره كافة الأطراف والجهات المعنية، لمناقشة الحلول المطروحة بشأن بعض المشروعات ، والوقوف أولا بأول على مستجدات الوضع ، وماتم تنفيذه من توجيهات أو تكليفات ، مع ضمان التواصل المباشر على مدار الساعة للتناقش حول الخطوات المنفذة حيال بعض المشروعات المتعثرة ، قائلا ( فيه مشروعات متعثرة ، نقدر هنا نحل مشاكلها ، وفي مشروعات أخرى تتطلب التواصل المباشر مع الوزارات أو الهيئات ، وفي حالات تتطلب رفعها إلى مجلس الوزراء ، وكل ذلك بيظهر لما بيكون فيه تواصل دائم بين أطراف المشكلة والمعنيين بالمشروع .





وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من المشروعات المتعثرة في قطاعات الاسكان الاجتماعي ، والصرف الصحي ، التعليم ، الكهرباء ، الزراعة، المناطق الصناعية، الصحة ، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ ، وأسباب التعثر ، وآليات ومقترحات تذليلها ، والإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيالها ، والاتفاق على خطة العمل الجديدة التي ستشهد شراكة بين المعنيين من مجلس الوزراء بمتابعة هذا الملف ، والمختصين والمكلفين بمتابعته من المحافظة.



