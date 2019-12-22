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حوادث

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:36 م
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
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أحمد مهدي
قررت محكمة الجنايات المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لجلسة 13 يناير.

وجاء ضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما اُتهموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
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