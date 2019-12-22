اتحاد الصناعات: الـ«اي اسكور» بالبنوك حجر عثرة أمام تمويل الصناعة

قال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن من أهم العقبات التي تواجه الصناعة المحلية قواعد الاي اسكور بالبنوك، حيث يتم وضع المستثمر ضمن القائمة السوداء للمتعامل معهم وذلك لتعثره في سداد احد القروض، موضحا أن استمرار العمل بهذا النظام يمثل حجر العثرة امام تمويل الصناعة وتوسعاتها وانشاء مشروعات جديدة في المجال.





وأضاف خلال مشاركته بجلسة الصناعة بمؤتمر الأهرام الاقتصادي السنوي الرابع اليوم الأحد، أنه لابد من إعادة النظر في قواعد الاي سكور بالبنوك والعمل على إلغائها اسوة بباقي دول العالم التي حرصت على دعم الصناعة وتسيير تمويلها.



