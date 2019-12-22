ثقافة الدقهلية تحتفي بـ اليوم العالمي للعصا البيضاء

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة إهتماما بالغا بذوي القدرات الخاصة وتحتفي بهم في مواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة بعنوان "الاحتفال باليوم العالمي للكفيف" حاضرها عبدالحكيم محمد، اوضح أن اليوم العالمي للمكفوفين يطلق عليه يوم العصا البيضاء نسبة إلى العصا البيضاء التي يعود استخدامها إلى د. ريتشارد فورد، وهو تعبير عن استقلال المكفوف وحريته في التنقل والحركة اعتمادا على الذات، يجب دعم المجتمعات لهذه الفئة وتوفير الحماية لهم والتعليم والتدريب والتأهيل لتفادي المخاطر، ودمجهم في المجتمع باعتبارهم فئة لا تقل أهمية عن بقية فئات المجتمع.



ضمن المحاضرات التوعوية نظم بيت ثقافه دكرنس ندوة بعنوان "الصناعات الصغيرة وآثارها على الاقتصاد القومي" أوضحت أن الصناعات الصغيره مهمه فى اقتصاد اى دوله وتهتم الدول وخصوصا الدول الناميه بتركيز جهودها على هذه الصناعات وخاصه بعد ما اثبتت هذه الصناعات قدرتها على النهوض بالاقتصاد وحل المشاكل الاقتصاديه المختلفة وهناك العديد من الصناعات الصغيره المختلفه التى من الممكن أن يعمل بها الشباب ويثبت جدارته فى تطويرها وتنميه بشكل جيد وتقوم الصناعات الصغيره بدور هام وفعال فى حل مشكله البطالة كما انها تشكل ميدانا لتطوير المهارات الفنية والادارية والتسويقية.



احتفل قصر ثقافة الطفل بالمنصورة بعيد النصر، بدأ الاحتفال بأمسية شعرية لنادي الأدب تناولت مجموعه من القصائد منها "جيشنا المصري، أهل الهوي، مصر هي الأزهر، أكتوبر، بسم الله ، أنا بنت مصرية، أطفال الحجارة" أعقبها كورال الطفل وشارك باغاني فرديه وجماعيه منها "كلثوميات، أرض الفيروز، مصر هي أمي ".



نظم بيت ثقافة شربين بالتعاون َمع الشباب والرياضة ورشة عمل بعنوان "تعلم الرواية" نفذها الأديب محمد صادق عبد اللطيف، موضحا أنه يجب عند كتابة الرواية استخدام "جمل قصيرة، فقرات قصيرة، لغة سهلة وسلسة، صيغة الإثبات لا صيغة النفي"، وأن كل شخصية في الرواية عليها أن تقدم شيئًا لتطوير الأحداث وتخيل كل شخصية وكأنها موجودة في الواقع.



نفذت مكتبة أبو القراميط ورشة فنية للأطفال، بينما نظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار ورشة فنية حول نبذ العنف والتطرف، كما أقام قصر ثقافة نعمان عاشور ورشة فن تشكيلي عن أساسيات الطباعة.