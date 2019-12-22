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رياضة

وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإعلان رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن رفع الإيقاف عن البطل المصري إيهاب عبد الرحمن من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدءًا من يناير 2020، وخوضه المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام المقبل، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.

وقال صبحى، خلال المؤتمر الصحفى، إنه كان يتابع مع اللجنة الاولمبية كيفية عودة اللاعب مرة أخرى وكذلك مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات نادو، وحثهم على بذل مزيد من الجهد لعودة اللاعب فى أسرع وقت.

وأضاف وزير الرياضة أن النادو اشترطت مشاركة اللاعب فى عمل مشاركة مجتمعية بحضور ندوات ودورات عن المنشطات وفى الوقت نفسه كان هناك تواصل مستمر مع اللاعب ومطالبته بالتدريب يوميا ليكون جاهزا فى اى وقت.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن رفع الإيقاف عن ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب العاب القوى لم يكن صدفة بل نتيجة متابعة وخطوات تمت من جميع الأطراف.

من جانبه، أكد المهندس هشام حطب أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين الوزارة واللجنة الأوليمبية في العديد من الملفات التي تشغل الساحة الرياضية وأهمها إيقاف اللاعب إيهاب عبد الرحمن، مشيرا إلي أن سيتم إقامة ندوة عن المنشطات والتوعية بها في الفترة المقبلة.
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإعلان رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإعلان رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإعلان رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإعلان رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن
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