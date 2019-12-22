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فن

اخبار الفن | جوهرة تريند يوتيوب مع تامر حسني بفيديو جديد بعد هروبها.. ومحمد رمضان يرد على جلال الشرقاوي بعد وصفه بالإرهابي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:47 م
شروق ابراهيم
تصدر الفنان عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" بهاشتاج يحمل اسمه بعد حفله في مهرجان ميدل بيست بالرياض، الذي قدم خلالها ريمكس لأغنية "يوم تلات" مع الدي جي الشهير Re3hab.

انتشر فيديو للنجم عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فور وصولهما لمقر إقامتهما في أحد الفنادق الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية، قبل ساعات من إقامة حفل أمس السبت.

تصدرت أغنية "حلو المكان" للفنان تامر حسني من فيلم "الفلوس" لائحة الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب" لتصبح ضمن قائمة التريند في أيام قليلة بعد طرحها.

خرج الفنان محمد رمضان عن صمته لأول مرة للرد على المخرج الكبير جلال الشرقاوي منذ ان شن المخرج الكبير هجوم ووصفه بالقدوة السيئة للشباب وان اعماله السينمائية والدرامية نوعا من الارهاب.


قضى النجم العالمي ويل سميث اجازة الكريسماس مع عائلته في مدينة كوينزلاند الاسترالية، وشارك جمهوره عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عدد من الصور له.

نشر الموديل الايراني سام اصغاري صور عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي انستجرام صور تجمعه بحبيبته النجمة العالمية بريتني سبيرز وهما يتحفلان باعيد الكريسماس.
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