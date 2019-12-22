AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة بولندا الدولية للكبار للخماسي الحديث

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:55 م
أحمد الجندي لاعب
أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث
Advertisements
عمرو الحلوانى
توج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة بولندا الدولية للكبار، المقامة حاليا ببولندا، خلال الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر الجارى.

وجاء اللاعب في المركز الأول بـ1509 نقاط، فيما كان المركز الثاني من نصيب لاعب منتخب بولندا كاميل كاسبرزاك بـ1506 نقاط، وحل ثالثا لاعب منتخب بولندا سباستيان ستاسياك بـ1477 نقطة.

وشهدت منافسات نهائي الرجال اليوم مشاركة 36 لاعبا، 8 دول هم مصر وبولندا والتشيك وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا والبرتغال وبلغاريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحمد لله حمدا كثيرا.. أول تعليق لـ هنا جودة عقب تتويجها ببرونزية تنس الطاولة

لأول مرة في تاريخه.. منتخب فنلندا يتأهل لـ يورو 2020

العيسوى وزيادة والوليد أبطال البطولة الدولية للفروسية .. وحطب يكرم 40 يتيما

سيطرة مصرية على بطولة إبراهيم مصطفى الدولية فى المصارعة الرومانية | صور

ترشيحاتنا

شاهد| أسامة هيكل يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس وزير دولة للإعلام

تشمل 21 وزيرا ونائبا.. ننشر الأسماء الكاملة للتعديل الوزاري الجديد

أخبار الرياضة.. كلوب يشكك في جائزة محمد صلاح.. رسالة غامضة من الغندور.. CAF يعلن قوائم الأفضل في أفريقيا

التعديل الوزاري | كل ما تريد معرفته عن نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان

شوقي غريب: رضا عبدالعال مينفعش يحلل.. صلاح في طوكيو.. ودي حكايتي مع رمضان صبحي.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

حفاظا على المظهر الجمالي.. حي العجوزة يشن حملة لقص وتقليم الأشجار بالشوارع

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة