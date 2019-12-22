أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة بولندا الدولية للكبار للخماسي الحديث

توج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة بولندا الدولية للكبار، المقامة حاليا ببولندا، خلال الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر الجارى.



وجاء اللاعب في المركز الأول بـ1509 نقاط، فيما كان المركز الثاني من نصيب لاعب منتخب بولندا كاميل كاسبرزاك بـ1506 نقاط، وحل ثالثا لاعب منتخب بولندا سباستيان ستاسياك بـ1477 نقطة.



وشهدت منافسات نهائي الرجال اليوم مشاركة 36 لاعبا، 8 دول هم مصر وبولندا والتشيك وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا والبرتغال وبلغاريا.

