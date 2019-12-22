محافظ أسوان يفاجئ مسئولي الأحياء والمرافق ويرصد العديد من المخالفات والسلبيات في الشوارع الداخلية.. ويشدد على إنذار المحلات المخالفة وتنظيم حملة مكبرة ..فيديو وصور

اللواء أشرف عطية:

إنذارات أخيرة لأصحاب المحلات للالتزام بخط التنظيم استغلال كميات الخضراوات والفاكهة والسلع المصادرة في عمل إنساني السيطرة على المخلفات وإعادة تدويرها من خلال تشغيل مصنع القمامة بالشلال









واصلت مبادرة "نظف بلدك" أعمالها لليوم الثانى على التوالى من وسط مدينة أسوان التى تأتى ضمن توصيات المؤتمر الجماهيري الموسع الذى عقده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع ممثلى كافة فئات المجتمع الأسوانى وطوائفه من أجل إيجاد حلول سريعة وغير نمطية لمواجهة مشكلة النظافة العامة وإظهار الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى.





وفاجأ اللواء أشرف عطية المسئولين بمجلس المدينة والأحياء وشرطة المرافق بالمرور الميدانى فى شوارع ومناطق لا تشملها أعمال الحملة اليوم بوسط المدينة ليرصد العديد من المخالفات والسلبيات ، وخاصة فى شوارع المعلمات والمطار والبركة والنفق والحدادين والقطبى والشارع الجديد ثم طريق كورنيش النيل وحديقة السلام وميدان المحطة .





وقد شدد محافظ أسوان على ضرورة توجيه إنذارات أخيرة لأصحاب المحلات التجارية فى مختلف الأنشطة ومعارض السجاد والكليم للإلتزام بخط التنظيم المحدد لهذه المحلات بعيدًا عن استغلال الرصيف وحرم الشارع فى إشغالات تتبع هذه المحلات مما يؤدى إلى إعاقة حركة مرور المركبات والمشاة وتشويه الشكل العام لهذه الشوارع والحدائق العامة، على أن يتم عقب ذلك تنظيم حملات مكبرة تشمل المحليات وشرطتى المرافق والمرور لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى .





ووجه المحافظ إلى استغلال كميات الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والاستهلاكية المصادرة من هذه الحملات في عمل إنسانى من خلال توريدها للملاجئ ودور الرعاية الاجتماعية ، وهو الذى يتوازى مع تحرير محاضر مخالفة لمحلات بيع وتشفية الأسماك بمنطقة الشنقراب والتى تقوم بإلقاء مخلفات تنظيف الأسماك بالبالوعات مما يؤدى إلى انسداد شبكات الصرف الصحى وحدوث طفح مستمر في هذه المنطقة الحيوية .





وأمر محافظ أسوان بتشكيل مجموعة عمل لإعادة تنسيق وتجميل الميادين الرئيسية ومراجعة الأعمال الفنية التى تتضمنها بجانب مراجعة الجداريات لتحقيق التنسيق الحضاري المطلوب .





وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى شرطة المرافق ومجلس المدينة بإزالة أى إشغالات وباعة جائلين على الرصيف الشرقى لكورنيش النيل وخاصة أسفل مكتبة العقاد وبنك مصر .



