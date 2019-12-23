رئيس البرلمان العربي يزور تونس على رأس وفد رفيع المستوى

يقوم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بزيارة، اليوم الاثنين ، إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي.





تأتي زيارة رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له دعمًا من البرلمان العربي للجمهورية التونسية في ظل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديدً لمجلس نواب الشعب التونسي.





وسيلتقي وفد البرلمان العربي - خلال الزيارة - بالرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي.



