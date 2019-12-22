عائدة من الحضانة | سيارة أنابيب تدهس طفلة بطلخا

دهست سيارة محملة بالأنابيب طفلة أثناء عودتها من الحضانة بصحبة شقيقها على مزلقان قنطرة طلخا مما أدى الى إصابتها بإصابات خطيرة.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بدهس سيارة محملة بالأنابيب لطفلة أثناء عبورها مزلقان قنطرة طلخا.



و بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات وكانت عائدة من الحضانة بصحبة شقيقها وأثناء عبورها معه دهستها سيارة .



وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة خطرة بين الحياة والموت فيما قام السائق بتسليم نفسه للشرطة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .