AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عائدة من الحضانة | سيارة أنابيب تدهس طفلة بطلخا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:27 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
همت الحسينى
دهست سيارة محملة بالأنابيب طفلة أثناء عودتها من الحضانة بصحبة شقيقها على مزلقان قنطرة طلخا مما أدى الى إصابتها بإصابات خطيرة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا  يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بدهس سيارة محملة بالأنابيب لطفلة أثناء عبورها مزلقان قنطرة طلخا.

و بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات وكانت عائدة من الحضانة بصحبة شقيقها وأثناء عبورها معه دهستها سيارة .

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة خطرة بين الحياة والموت فيما قام السائق بتسليم نفسه للشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقط من أعلى عامود أثناء صيانته.. إصابة عامل كهرباء بطلخا

مصرع مدرس أسفل عجلات قطار بإحدى قرى الدقهلية

حوادث وضحايا فى يوم .. تصادم 4 سيارات على طريق أويش الحجر بالدقهلية.. مصرع طالبة جامعية في حادث قطار بطريق طنطا- المحلة.. وتفحم توك توك بسبب ماس كهربائي في كفر الزيات

مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بدكرنس

مصرع طفل دهسته سيارة مجهولة أثناء عبوره كورنيش المحمودية بدمنهور

فى مشهد مؤلم.. أب يشاهد سيارة تدهس ابنه ويموت أمام عينيه في الغردقة

ترشيحاتنا

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

عائلة مرعوبة تعثر على ثعبان عملاق في فناء منزلها | شاهد ماذا فعلوا

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

رسميا.. ننشر أسماء الوزراء الجدد

بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري بحكومة مدبولي

مصادر: حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد اليوم.. وهيكل وزير دولة لشئون الإعلام .. والمشاط تعاون دولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

حفاظا على المظهر الجمالي.. حي العجوزة يشن حملة لقص وتقليم الأشجار بالشوارع

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة