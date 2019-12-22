ضمن مبادرة حقى أتكلم.. الكشف على 700 طفل من ضعاف السمع بأسوان.. صور

شهدت محافظة أسوان تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى على 700 حالة من الأطفال ضعاف السمع وتم إجراء اختبارات الذكاء واللغة على مدار يومين، فى إطار مبادرة رئيس الجمورية عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".



وشارك بالقافلة الطبية التى استضافتها مستشفى أسوان العسكرى، اللواء طبيب أحمد خشبة، وبدعم من الدكتور عبيد عبدالعاطى رئيس جامعة دمنهور، حيث أجريت الكشوف الطبية لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء خدمة للمواطنين، تحت مبادرة معالجة التخاطب والسمع بعنوان من حقى أتكلم "المسح السمعى اللغوى".



كما شملت الكشوف المجانية، الكشف على الكبار من مصابى الجلطات المؤثرة على الكلام بجانب إجراء اختبارات النطق والذكاء للتأكد من السلامة العقلية واللفظية للأطفال بداية من سن 3 سنوات.



ومن جانبها أكدت ياسمين مطر منسق حملة من حقى اتكلم "المسح السمعى اللغوى"، أن القافلة الطبية كانت ناجحة بكل المقاييس، موضحةً بأن القافلة شهدت إقبالا شديدا من المواطنين لإجراء الكشف على الحالات بالمجان فى مجال التخاطب والسمعيات والأنف والأذن، موجهة الشكر للقوات المسلحة على الجهد المبذول وتوفير كل السبل للأطباء والمواطنين للكشف بمستشفى أسوان العسكرى.



وأشارت ياسمين سعد مطر، إلى أنه خلال الكشف تبين وجود حالات تم عمل عمليات زراعة قوقعة فى وقت سابق وتعرضوا لمشكلات بعد العمليات وتم إجراء الكشف لهم وتبين وجود مشكلات مثل تراكم الشمع فى الأذن.



كما تبين خلال الكشف وجود 300 حالة لديها مشاكل لغوية وتحصيلية وتم التعامل معها، ووضع برامج علاجية لها، كما تبين وجود حالات تحتاج لتركيب سماعات لتقوية السمع لديهم.



وأضافت أن القافلة الطبية قامت بعقد ورشة وندوة للتوعية للمواطنين وأولياء أمور الأطفال للتوعية بالأمراض اللغوية وعلم التخاطب وكيفية اكتشاف التعثر اللغوى لدى الأطفال وكيفية التعامل مع الحالات بالطريقة المناسبة.



فى نفس السياق أكد عبد الرحمن الفلكى من أهالى بنبان بمحافظة أسوان، أن المنطقة الجنوبية العسكرية بأسوان قدمت خدمة مميزة للأطفال بالكشف المجانى على الأطفال ضعاف السمع ومن لديهم تعثر فى الكلام وهو تخصص لا يوجد له اهتمام كافى بالمحافظة ولا يوجد متخصصين يغطون محافظة أسوان بأكملها.