AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن مبادرة حقى أتكلم.. الكشف على 700 طفل من ضعاف السمع بأسوان.. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:11 م
ضمن مبادرة حقى أتكلم.
ضمن مبادرة حقى أتكلم. الكشف على 700 طفلاً من ضعاف السمع
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شهدت محافظة أسوان تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى على 700 حالة من الأطفال ضعاف السمع وتم إجراء اختبارات الذكاء واللغة على مدار يومين، فى إطار مبادرة رئيس الجمورية عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وشارك بالقافلة الطبية التى استضافتها مستشفى أسوان العسكرى، اللواء طبيب أحمد خشبة، وبدعم من الدكتور عبيد عبدالعاطى رئيس جامعة دمنهور، حيث أجريت الكشوف الطبية لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء خدمة للمواطنين، تحت مبادرة معالجة التخاطب والسمع بعنوان من حقى أتكلم "المسح السمعى اللغوى".

كما شملت الكشوف المجانية، الكشف على الكبار من مصابى الجلطات المؤثرة على الكلام بجانب إجراء اختبارات النطق والذكاء للتأكد من السلامة العقلية واللفظية للأطفال بداية من سن 3 سنوات.

ومن جانبها أكدت ياسمين مطر منسق حملة من حقى اتكلم "المسح السمعى اللغوى"، أن القافلة الطبية كانت ناجحة بكل المقاييس، موضحةً بأن القافلة شهدت إقبالا شديدا من المواطنين لإجراء الكشف على الحالات بالمجان فى مجال التخاطب والسمعيات والأنف والأذن، موجهة الشكر للقوات المسلحة على الجهد المبذول وتوفير كل السبل للأطباء والمواطنين للكشف بمستشفى أسوان العسكرى.

وأشارت ياسمين سعد مطر، إلى أنه خلال الكشف تبين وجود حالات تم عمل عمليات زراعة قوقعة فى وقت سابق وتعرضوا لمشكلات بعد العمليات وتم إجراء الكشف لهم وتبين وجود مشكلات مثل تراكم الشمع فى الأذن.

كما تبين خلال الكشف وجود 300 حالة لديها مشاكل لغوية وتحصيلية وتم التعامل معها، ووضع برامج علاجية لها، كما تبين وجود حالات تحتاج لتركيب سماعات لتقوية السمع لديهم.

وأضافت أن القافلة الطبية قامت بعقد ورشة وندوة للتوعية للمواطنين وأولياء أمور الأطفال للتوعية بالأمراض اللغوية وعلم التخاطب وكيفية اكتشاف التعثر اللغوى لدى الأطفال وكيفية التعامل مع الحالات بالطريقة المناسبة.

فى نفس السياق أكد عبد الرحمن الفلكى من أهالى بنبان بمحافظة أسوان، أن المنطقة الجنوبية العسكرية بأسوان قدمت خدمة مميزة للأطفال بالكشف المجانى على الأطفال ضعاف السمع ومن لديهم تعثر فى الكلام وهو تخصص لا يوجد له اهتمام كافى بالمحافظة ولا يوجد متخصصين يغطون محافظة أسوان بأكملها.
ضمن مبادرة حقى أتكلم.. الكشف على 700 طفل من ضعاف السمع بأسوان.. صور
ضمن مبادرة حقى أتكلم.. الكشف على 700 طفل من ضعاف السمع بأسوان.. صور
ضمن مبادرة حقى أتكلم.. الكشف على 700 طفل من ضعاف السمع بأسوان.. صور
ضمن مبادرة حقى أتكلم.. الكشف على 700 طفل من ضعاف السمع بأسوان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفحوصات والعمليات مجانًا.. إقبال كبير على مبادرة نور حياة في كفر الشيخ

الكشف على 1965 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقرية فى أسوان.. صور

إنطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال بالشرقية..صور

صحة أسوان: الكشف المجاني على 3173 مواطنا في يومين

الكشف الطبي على 2035 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية ..صور

صحة أسوان : إجراء الكشف المجانى على 2666 شخصا بمركز إدفو .. صور

ترشيحاتنا

بالورود والصور التذكارية.. غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة.. صور

طرح لكزس ٢٠٢٠ lexus es 350 في مصر بسعر خيالي.. تفاصيل

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: أنا جاهز وتحت أمر البلد

عائلة مرعوبة تعثر على ثعبان عملاق في فناء منزلها | شاهد ماذا فعلوا

أخبار الرياضة.. كلوب يشكك في جائزة محمد صلاح.. رسالة غامضة من الغندور.. CAF يعلن قوائم الأفضل في أفريقيا

الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد اعتبارا من الثلاثاء المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

حفاظا على المظهر الجمالي.. حي العجوزة يشن حملة لقص وتقليم الأشجار بالشوارع

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة