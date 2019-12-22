التعديل الوزارى الجديد.. نيفين جامع تصل مقر وزارة التجارة والصناعة بعد أداء اليمين

توجهت منذ قليل، نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة الجديد، لمقر الوزارة، وذلك عقب ساعات من إعلان توليها الحقيبة الوزارية صباح اليوم الأحد، فيما شهدت أركان الوزارة حفاوة وترحيب بالوزيرة الجديدة التي تلقت التهاني وبدأت في مشاورات حول بعض الأمور بالوزارة.
وأعلن مجلس النواب اليوم، عن موافقته على التعديل الوزارى الجديد الذي يتضمن تولي نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمسؤولية وزارة التجارة والصناعة خلفا للمهندس عمرو نصار.
ونيفين جامع هي أول امرأة تُعيّن كأمين عام للصندوق الاجتماعي لعام 2016، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عام 2017 بقرار وزاري.
وتخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.
واكتسبت الكثير من الخبرة المصرفية وبدأت العمل مباشرة بعد تخرجها بعام في البنك الوطني للتنمية، ثم انتقلت للعمل في بنك الكويت الوطني حاليا والذي كان يطلق عليه البنك الوطني المصري حينذاك.
قامت بتأسيس أول إدارة متخصصة للتجزئة المصرفية بالبنك الوطني، ووضع تصميم شامل للمنتجات التمويلية والسياسة التسويقية التي أدت إلى الاستحواذ على أعلى شريحة سوقية خلال فترة صغيرة.
والتحقت بالعمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية يناير 2005 وعملت على تطوير آليات التمويل.
وضعت أول سياسة ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية في إبريل 2005.
وفى عام 2006 ترأست مجموعة العمل التي قامت بوضع أسس وضوابط وإجراءات الإقراض المباشر
وشغلت منصب رئيسة قطاع الإقراض المباشر ، حيث بلغت محفظة الإقراض فى عهدتها خلال الـ 5 سنوات منذ تقوليها القطاع نحو مليار جنيه.
وعملت باحثًا ومساعد مدرس في كلية العلوم الاجتماعية بقسم العلوم السياسية في "جامعة أوتاو" في كندا بين 1995 و1997
وعملت كمساعد باحث ومترجم في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" بين 1988 و1990،وحاصلة على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من "جامعة كارلتون" في كندا، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته عام 1987 من "جامعة القاهرة" في مصر.
وشغلت منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي بين 2014 و2015.
صاحبة ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات "MENARC" بين 2013 و2014.
ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيس "الشبكة المصرية للبحوث والتقييم".
كما تولت منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في "منظمة اليونيسف" في مصر بين 2007 و2013.
وشغلت منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الجهاز ذاته خلال عام 2017، ورئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة في "الصندوق الاجتماعى للتنمية".
وأعلن مجلس النواب اليوم، عن موافقته على التعديل الوزارى الجديد الذي يتضمن تولي نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمسؤولية وزارة التجارة والصناعة خلفا للمهندس عمرو نصار.
ونيفين جامع هي أول امرأة تُعيّن كأمين عام للصندوق الاجتماعي لعام 2016، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عام 2017 بقرار وزاري.
وتخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.
واكتسبت الكثير من الخبرة المصرفية وبدأت العمل مباشرة بعد تخرجها بعام في البنك الوطني للتنمية، ثم انتقلت للعمل في بنك الكويت الوطني حاليا والذي كان يطلق عليه البنك الوطني المصري حينذاك.
قامت بتأسيس أول إدارة متخصصة للتجزئة المصرفية بالبنك الوطني، ووضع تصميم شامل للمنتجات التمويلية والسياسة التسويقية التي أدت إلى الاستحواذ على أعلى شريحة سوقية خلال فترة صغيرة.
والتحقت بالعمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية يناير 2005 وعملت على تطوير آليات التمويل.
وضعت أول سياسة ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية في إبريل 2005.
وفى عام 2006 ترأست مجموعة العمل التي قامت بوضع أسس وضوابط وإجراءات الإقراض المباشر
وشغلت منصب رئيسة قطاع الإقراض المباشر ، حيث بلغت محفظة الإقراض فى عهدتها خلال الـ 5 سنوات منذ تقوليها القطاع نحو مليار جنيه.
وعملت باحثًا ومساعد مدرس في كلية العلوم الاجتماعية بقسم العلوم السياسية في "جامعة أوتاو" في كندا بين 1995 و1997
وعملت كمساعد باحث ومترجم في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" بين 1988 و1990،وحاصلة على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من "جامعة كارلتون" في كندا، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته عام 1987 من "جامعة القاهرة" في مصر.
وشغلت منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي بين 2014 و2015.
صاحبة ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات "MENARC" بين 2013 و2014.
ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيس "الشبكة المصرية للبحوث والتقييم".
كما تولت منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في "منظمة اليونيسف" في مصر بين 2007 و2013.
وشغلت منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الجهاز ذاته خلال عام 2017، ورئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة في "الصندوق الاجتماعى للتنمية".