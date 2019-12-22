بعد انخفاض الدولار.. هل تأثرت أسعار جهاز العروسين فى الأسواق؟.. فيديو

تحرص الأمهات دائمًا على ظهور بناتهن بأفضل مظهر أمام أهل أزواجهن، لذا يعتبر جهاز العروس في مصر من أكثر الأمور التي تشغل بال الأم وجميع العرائس المقبلات علي الزواج، فهن دائمًا في حيرة وتوتر بسبب الخوف من نسيان شراء أحد الأغراض وفي الاونة الاخيرة ارتفعت اسعار جهاز العروس بشكل مبالغ فيه مما اثر علي حركة البيع والشراء .. ورصدت عدسة صدي البلد اسعار جهاز العروس بعد انخفاص سعر صرف الدولار.



في البداية يقول محمد علي تاجر جهاز العرائس بحمام التلات: انا اعمل في هذه المهنة منذ فترة طويلة والفترة الحالية اسعار جهاز العروس ثابتة بعد ارتفاع الاسعار موضحا انه لم تتأثر اسعار المعروضات مع انخفاض سعر صرف الدولار بسبب انه تم شراء هذه السلع بسعر الدولار وهو مرتفع لذلك تباع السلع بأسعارها القديمة وتنخفض اسعار السلع الذي تم استيرادها بعد انخفاض سعر الدولار.



وأوضح أنه بعد ارتفاع اسعار اطقم الصيني اصبح يباع نصف طقم فقط للعرائس المقبلين علي الزواج لتقليل اعباء الجهاز مشيرا الي ان سعر نصف طقم الصيني يبدأ من 1500 جنيه ليصل الي 5000جنيه والطقم الكامل يبدأ من 1700جنيه ليصل الي 15000 جنيه ويختلف باختلاف الخامات والانواع وتبدأ اسعار الحلل الجرانيت من 700جنيه لتصل الي 4500 جنيه والتيفال يبدأ من 600جنيه ليصل الي 3000جنيه وطقم الاستانلس تيل يبدأ من 1000جنيه ليصل الي 3500جنيه وشنط الملاعق من 1000جنيه لتصل الي 4000جنيه وطقم الكاسات يبدأ من 60 جنيها لتصل الي 1800جنيه.



وأشار احمد هاني احد تجار جهاز العروس بحمام التلات ال ان الفترة الحالية بدأ انخفاض اسعار المنتجات بعد انخفاض اسعار صرف الدولار موضحا ان هذا الانخفاض علي السلع التي تم استيرادها حديثا.



وأشار هاني الى ان حركة البيع والشراء ضعيفة جدا في الفترة الحالية حتي بعد انخفاض الاسعار نسبيا بسبب ان اسعار السلع بعد الانخفاض مازالت غالية.



وأوضح محمد نور ان اسعار السلع بدأت في الانخفاض في الفترة الحالية موضحا ان اسعار اطقم الملاءات تبدأ من 75جنيها وأطقم الفوط تبدأ من 100 جنيه الي 300 جنيه تختلف باختلاف الشكل والخامة واطقم السرير تبدأ من 75جنيها لتصل الي 300 جنيه ومفارش السرير السوفت تبدأ من 550جنيها والفايبر تبدأ من 600جنيه.