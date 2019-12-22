لتحسين مستوى الخدمات.. محافظ المنيا يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، وتضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في ضوء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يجري تنفيذه حاليا في قنا وسوهاج والمقترح أن يشمل محافظتى المنيا وأسيوط.



ضم الوفد الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة ناهد أديب نائب مدير البرنامج، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مكون التنمية المحلية والاجتماعية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية.



وعقد الوفد لقاءً موسعا بالديوان العام، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز التسع، ومديرى مديريات الخدمات، ومديري الإدارات بالديوان العام.



أكد المحافظ أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتى ضمن برنامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجها رؤساء المدن بتحديد الوضع التنموى الراهن ومؤشراته، وتحديد الميزات النسبية والتنافسية للمحافظة وتحليلها مع وضع خطة للعمل داخل إطار المشروع.



من جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطوات تنفيذ البرنامج ومراحل تطوره وآليات العمل به، مؤكدا أن مشروع برنامج تنمية صعيد مصر، هو نموذج للتخطيط التشاركي الفعال بين المؤسسات التنفيذية والمواطنين، حيث يتم وضع الخطط ليس فقط وفقًا لاحتياجات المواطنين ،بل ايضا وفقًا للمعايير الكودية التي حددتها الدولة لإقامة المشروعات.



وأوضح مدير البرنامج، أن أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تتركز على دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، مما يساهم في توفير فرص عمل والقضاء على الفقر وتحقيق التطوير المؤسسي للإدارة المحلية، وتحسين تقديم الخدمات والبنية التحتية وتطبيق اللامركزية، وإشراك المواطنين في جميع مراحل التنمية المحلية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.