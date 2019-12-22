الخميس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق عزبة المواسير بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات دمنهور بالدائرة الرابعة يوم الخميس المقبل اولى جلسات قضية تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بايتاى البارود والتى مما ادى لوفاة 9 أشخاص واصابة 11 بحروق والمتهم فيها 10 متهمين، وذلك امام دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات إيتاى البارود.



صرح بذلك المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفنى لمحاكم استئناف الاسكندرية و المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محاكم الإستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى .



وكان النائب العام، قد امر بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، ورسقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدي لوفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم.



وكان مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من "فرد أمن إداري بشركة يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور/ طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "65 سنة مقيم بذات القرية".



وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.



وتم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.



