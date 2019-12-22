من الأكثر جراءة؟.. 5 نجمات يتألقن باللون الأحمر أبرزهن ياسمين صبري ورانيا يوسف

تألقت أكثر من نجمة خلال الأيام الماضية بإطلالات جريئة ولكن عنصر التشابه بينهمن كان اللون الأحمر؛ ليؤكدون أنه من أبرز ألوان الموضة في شتاء 2020 ولكن كل فنانة نسقت اللون الأحمر بشكل مختلف عن الأخرى.





فضلت ياسمين صبري، الإطلالة الكلاسيكية، فارتدت فستانًا منقوشًا بدرجات الأحمر، ونسقت معه جاكيت وحقيبة وحذاء باللون الأحمر، وحظيت إطلالتها بإعجاب كثيرين من متابعيها.





ونافستها مي عمر بالظهور بنفس اللون، ولكن بفستان سهرة أنيق برز أنوثتها ورشاقتها كذلك أثارت دانا حمدان جدلًا كبيرًا بعدما ارتدت فستانًا أحمر جريئًا.





أما دنيا سمير غانم فتألقت بفستان أنيق وكمام طويلة مفتوحة بينما دخلت رانيا يوسف في هذه المنافسة بارتداء فستان أحمر منقوش بالزهور .