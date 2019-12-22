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أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن وزير الزراعة الجديد.. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:06 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
ننشر السيرة الذاتية لوزير الزراعة الجديد محمد مرزوق القصير.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على التعديل الوزاري بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذي تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للبرلمان، اليوم، الأحد، وذلك بأغلبية الحضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وهو ما نظمته أيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

أدى الوزراء والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم.
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