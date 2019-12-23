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خلال زيارتها لمستشفى ومركز حضري نويبع.. وزيرة الصحة تعقد اجتماعا مع الأهالي وتستجيب لمطالبهم بما يضمن حصولهم على أفضل خدمة طبية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
وزيرة الصحة تعقد
وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا مع الأهالي
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ايمن محمد
خلال زيارتها لمستشفى ومركز حضري نويبع : 
  • وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا مع الأهالي وتستجيب لمطالبهم بما يضمن حصولهم على أفضل خدمة طبية
  • وتدعو الأهالي إلى سرعة التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للانضمام لمنظومة التأمين الشامل
  • توفير القوى البشرية والأطباء من مختلف التخصصات للعمل بالمستشفى
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفى نويبع المركزي، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات في أسرع وقت، مشيدة بالبنية التحتية وتجهيزات المستشفى، كما وجهت بسرعة تركيب شبكة "الواي فاي" بالمستشفى لمساعدة الأطباء والفريق الطبي في الدخول إلى بنك المعرفة المصري للاطلاع على كافة الأبحاث العلمية الطبية الحديثة، بما يساهم في التعليم الطبي.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة حرصت خلال الزيارة على الاستماع لمطالب الأهالي والمرضى، حيث وجهت بتوفير جهاز أشعة مقطعية حتى تستطيع المستشفى استقبال حالات الطوارئ والحوادث، وحالات الولادة والنسا على مدار ال 24 ساعة، لافتًا إلى أن الوزيرة استجابت لكافة مطالب الأهالي حيث عقدت معهم اجتماعًا بالمستشفى واستمعت للمطالب، وأكدت لهم أنها تعمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال التشغيل الأمثل للمستشفيات. 

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بضرورة توفير القوى البشرية والأطباء من مختلف التخصصات للعمل بالمستشفى لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي جنوب سيناء، مشيرة إلى أنها وجهت بتوفير 22 سيارة قوافل طبية متنقلة لتقديم الخدمة الصحية لأهالي جنوب سيناء نظرًا للطبيعة الجغرافية لها، وحرصًا من الوزارة على الوصول لكافة الأهالي والبدو الذين يقطنون المناطق الجبلية الوعرة، على أن يستمر عملها مرتين في الأسبوع الواحد. 

وقال إن وزيرة الصحة دعت الأهالي إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة، موضحة أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالمركز الحضري بمدينة نويبع، حيث حرصت الوزيرة على تفقد أقسام الوحدة وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني، وبأعلى معايير الجودة، مع سرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام للمركز.

وجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت أمس السبت عددًا من المنشآت الطبية، حيث بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفى رأس سدر، ووحدة صحة أبو صويرة، وحدة صحة أسرة وادي تال، ثم مستشفى أبورديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفى الفيروز "المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقا"، ومركز صحة الزهراء، واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة الرويسات.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
خلال زيارتها لمستشفى ومركز حضري نويبع.. وزيرة الصحة تعقد اجتماعا مع الأهالي وتستجيب لمطالبهم بما يضمن حصولهم على أفضل خدمة طبية
خلال زيارتها لمستشفى ومركز حضري نويبع.. وزيرة الصحة تعقد اجتماعا مع الأهالي وتستجيب لمطالبهم بما يضمن حصولهم على أفضل خدمة طبية
خلال زيارتها لمستشفى ومركز حضري نويبع.. وزيرة الصحة تعقد اجتماعا مع الأهالي وتستجيب لمطالبهم بما يضمن حصولهم على أفضل خدمة طبية
خلال زيارتها لمستشفى ومركز حضري نويبع.. وزيرة الصحة تعقد اجتماعا مع الأهالي وتستجيب لمطالبهم بما يضمن حصولهم على أفضل خدمة طبية
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