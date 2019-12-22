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رياضة

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:56 م
طلعت يوسف مدرب الاتحاد
طلعت يوسف مدرب الاتحاد
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عمرو الحلوانى
أعلن نادي الكوكب السعودي، تعاقده مع اللاعب الغاني، إيمانويل بناهيني، لاعب فريق الاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر عبر حسابه الرسمي.

وتمت الموافقة على صفقة بناهيني من الاتحاد السكندري بناءً على رغبته في ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع الفريق في الموسم الحالي.

وكان الاتحاد السكندري أعار اللاعب الموسم الماضي إلى الشعلة وتألق واستطاع أن يسجل 13هدفًا ساهمت في بقاء الفريق بالدوري.

ويستعد الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه طلعت يوسف لمواجهة الأهلى غدا، الاثنين، فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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