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اقتصاد

"الزيات": التعديلات الوزارية "إيجابية" وتعكس اهتمام الدولة بالاستثمار والصناعة والتصدير

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:23 م
مجلس الوزراء المصري
مجلس الوزراء المصري
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس أحمد الزيات رئيس مركز اسكادا وعضو جمعية رجال الأعمال، إن تغيير حقائب وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي بجانب التخطيط يعد من أبرز ما شمله التعديل الوزاري الجديد.

وأكد "الزيات"، أن التعديلات الوزارية للمجموعة الاقتصادية من القرارات «الإيجابية» التي تخدم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي والتصدير وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال اعادة هيكلة أولويات الحكومة.

وأضاف أن عودة وزارة الإعلام مجددا من النتائج الإيجابية للتعديل الوزاري الجديد نظرا لأهمية رصد مدي تطور مناخ الأعمال والاستقرار السياسي والأمني والترويج للسياحة المصرية.

وأوضح رئيس مركز اسكادا وعضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات وحققت إنجازات ضخمة علي مختلف المستويات خاصة فى التشريعات والقوانين وحوافز الاستثمار إلا أن الصناعة والتصدير والاستثمار كانت من ابرز الملفات الشائكة.

وأضاف أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة السابقة لم تستطيع أن تتعامل مع ملف التصدير والاستثمار بإحترافية واتخاذ قرارات جريئة وواضحة لجذب عدد كبير من الشركات الأجنبية واستغلال دعم القيادة السياسية لتلك الملفات بجانب عدم استغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في تحويل مصر لمركز مالي ومحطة رئيسية للتصدير إلي أسواق افريفيا.

وأعرب "الزيات" عن أمله أن تنجح المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة في التغلب علي التحديات الداخلية التي تعوق زيادة الاستثمار والتصدير والارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال إعداد رؤية وفكر جديد.

وطالب الحكومة الجديدة بتبني استراتيجية جديدة لخدمة التجارة والصناعة والاستثمار المباشر من خلال تحويل الشركات المصرية إلي شركات عالمية وتشجيعها على فتح فروع لها في كافة انحاء العالم ومضاعفة قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية لتكون مصدرا مهما للعملة الاجنبية مثل تحويلات العمالة المصرية بالخارج والتي تجذب سنويا ما قيمته 30 مليار دولار.
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