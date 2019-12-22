تبدأ من 50 جنيها | الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بالعياط

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة العياط للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية فى حالة وجود أنشطة صناعية وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .



وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة العياط والوحدة المحلية القطوري والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببرنشت والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بطهما والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمتانيا والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبرمبل والقرى التابعة لها ) وذلك للشوارع البالغة مساحتها عرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 الى 12 مترا وبعرض من 6 الى 9 أمتار وبعرض اقل من 6 أمتار.



جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى 150 جنيها. كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح الإداري 70 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإداري 210 جنيهات و100 للمتر التجاري في أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و60 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى .



وتواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتي انتهاء الموعد المحدد .

