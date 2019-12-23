حكم الصلاة في الطائرة.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول: ما حكم الصلاة في الطائرة؟.



أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية : "الشافعية يروا أنه لا يجوز الصلاة في الطائرة، وقالوا لو أن هناك شيء معلق لا يتصل بالأرض، لا يجوز الصلاة، فالصلاة في القطار والسفينة تكون متصلة بالأرض، بينما الطائرة غير متصلة بالأرض، ولكن بعض المذاهب ترى أنه لا مانع من الصلاة في الطائرة".



وأكد أمين الفتوى، أنه ورد عن الرسول –صلى الله عليه وسلم في حكم الصلاة في المركب: "صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"، مضيفًا: نحن لا نجيز الصلاة في الطائرة ووسائل النقل إلا حال كان في ذلك تضييع للوقت، ووجود اضطرار، ومن يرى أن يصلى حفاظًا على الوقت وإعادة الصلاة بعد النزول من الطائرة فله ذلك، ومن أراد إتباع باقي المذاهب التي أجازت ذلك فلا مانع.



أكد الداعية الشيخ وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، أنه لا يجوز لكابتن الطائرة الصوم.



وقال وسيم يوسف إن قائد الطائرة حتى وإن كان يقوى على الصوم فلا يجوز له الصيام لأن هذا الأمر ليس متعلقا به فقط وإنما متعلق بأرواح الناس الذين هم معه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنه ليس من البر أن يصوم الإنسان بالسفر حتى وإن كان منفردا".



وأضاف أنه لا يحق لكابتن الطائرة أن يصوم لأن هذا الصيام قد يسبب له دورانا ودوخة فيترتب عليه أرواح الناس الذين معه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فى السفر وهو يتعلق بذاته، فلا يحق لقائد الطائرة الصوم.



حكم صوم المسافر

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن المسافر لا يجب عليه الصوم أداءً، بل يجوز له أن يصوم في السفر، ويجوز أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها إذا انتهى سفره.



وقالت اللجنة، في معرض ردها على سؤال: "سأسافر في رحلة عمل إلى إسبانيا لمدة 3 أيام هل أصوم أو أفطر؟ وإذا أفطرت هل أصوم بدلا من تلك الأيام بعد رمضان أو عليّ كفارة؟"، إن العلماء اختلفوا في أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام، لذا إن كان على المسافر مشقة في الصوم فإن الفطر أفضل، وإن لم تكن هناك مشقة فالصوم أفضل.



وعليه فإن السائل يجوز له الفطر في الأيام المذكورة وعليه قضاؤها بعد ذلك ولا كفارة عليه.



حكم الإفطار لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟".



وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية.



وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفي انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا.



واستشهدت الدار، بقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، فمتى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } [البقرة: 184]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.





