برلماني: مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن عوائق دستورية

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن المرحلة التى تمر بها البلاد لا تتحمل إصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذه الفترة بسبب العديد من العوائق الدستورية التى يتضمنها القانون، مشيرًا إلي أن الكوادر التى ستخوض الانتخابات غير مؤهلة حتي الآن، إضافة إلي ضرورة توضيح الحكومة للتقسيم الإداري الجديد وتدريب العاملين في البيئة المحلية.



وأضاف «هيكل»، في بيان له، اليوم الأحد، أن النظام الانتخابي بمشروع القانون يحتوي علي ألغاز كبيرة خاصة أن المستهدف دخول قرابة 60 ألف عضوًا بالمحليات، ومن ثم مصر بحاجة لأن تقوم الأحزاب السياسية بعمل ورش لتدريب الشباب والعمال والفلاحين من أجل إعداد شخصية قيادية ومساعده للتنمية.



وأشار نائب «مستقبل وطن»، إلى ضرورة تدريب الشباب والمرأة على كل ما يخص دور عضو المجلس المحلي وتعريفهم بالصلاحيات الكبيرة التى يحصل عليها عضو المجلس الشعبي المحلي في الدستور، مضيفًا أن أعضاء المجالس المحلية قادرين على استجواب أي مسؤول وطرح الثقة فيه.