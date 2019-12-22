AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن عوائق دستورية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:13 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن المرحلة التى تمر بها البلاد لا تتحمل إصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذه الفترة بسبب العديد من العوائق الدستورية التى يتضمنها القانون، مشيرًا إلي أن الكوادر التى ستخوض الانتخابات غير مؤهلة حتي الآن، إضافة إلي ضرورة توضيح الحكومة للتقسيم الإداري الجديد وتدريب العاملين في البيئة المحلية.

وأضاف «هيكل»، في بيان له، اليوم الأحد، أن النظام الانتخابي بمشروع القانون يحتوي علي ألغاز كبيرة خاصة أن المستهدف دخول قرابة 60 ألف عضوًا بالمحليات، ومن ثم مصر بحاجة لأن تقوم الأحزاب السياسية بعمل ورش لتدريب الشباب والعمال والفلاحين من أجل إعداد شخصية قيادية ومساعده للتنمية.

وأشار نائب «مستقبل وطن»، إلى ضرورة تدريب الشباب والمرأة على كل ما يخص دور عضو المجلس المحلي وتعريفهم بالصلاحيات الكبيرة التى يحصل عليها عضو المجلس الشعبي المحلي في الدستور، مضيفًا أن أعضاء المجالس المحلية قادرين على استجواب أي مسؤول وطرح الثقة فيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس رياضة البرلمان يطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

الوفد يطالب بمزيد من الدراسة حول قانون الإدارة المحلية..والشعب الجمهوري يؤكد: البيئة غير مناسبة

بعد تجديد الثقة.. شعراوي: أولوياتي استكمال البرامج التنموية وتنفيذ تكليفات الرئيس

ترشيحاتنا

نهلة الحاجرى تريند جوجل .. القصة الكاملة لانفصال وعودة محمد حماقى إلى زوجته

ماذا يفعل الإنسان إذا أحس بقرب أجله .. الإفتاء توضح | فيديو

بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

بفستان مثير.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى عز البرد

مشهد يحبس الأنفاس | غطاسة تتفاجأ بحوت ضخم يسبح بجوارها

الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد اعتبارا من الثلاثاء المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور