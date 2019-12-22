السيطرة على حريق محدود بأرض فضاء بمحيط مبنى التلفزيون بقرية سبرباي بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق محدود بأرض فضاء بمحيط مبني التلفزيون بقرية سبرباي بطنطا بعدما تم الدفع بسيارة مطافئ وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.



كانت غرف العمليات والطوارئ بديوان المحافظة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحيط مبني التلفزيون بدائرة قسم شرطة أول طنطا .



وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة مطافئ وتم إحكام النيران على الحريق .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



