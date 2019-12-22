الوطنية للانتخابات: اجتماع للهيئة خلال أيام لاختيار مدير تنفيذي خلفا للمستشارعلاء الدين فؤاد

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبل، لاختيار مدير تنفيذي للهيئة خلفًا للمستشار علاء الدين فؤاد، والذي أدى اليمين الدستورية اليوم /الأحد/ أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير دولة لشئون المجالس النيابية.



وأشار المستشار الشريف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن "الوطنية للانتخابات" ستراجع القوانين واللوائح المتعلقة بالهيئة فيما يتعلق بمنصب المدير التنفيذي للهيئة الذي كان يشغله المستشار علاء الدين فؤاد، مثمنًا اختيار "فؤاد" لشغل منصب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية.



وكان المستشار علاء الدين فؤاد (مواليد ديسمبر 1965) يشغل منصب مدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تشكلت بقرار رئيس الجمهورية عام 2017، وتولى خلالها رئاسة لجنة تلقي طلبات مرشحي الرئاسة لعام 2018.



وتخرج وزير الدولة لشئون المجالس النيابية من كلية الحقوق، ثم عين معاونًا بالنيابة العامة، ثم وكيلًا للنائب العام، وتدرج في النيابة العامة حتى وصل لدرجة رئيس نيابة، ثم رئيس بمحكمة الاستئناف، كما عمل بقطاع التفتيش القضائي للنيابة العامة، بقرار انتداب مجلس القضاء الأعلى في سبتمبر 2016.



يذكر أن الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات – الذي تولى إدارته المستشار علاء الدين فؤاد – يضم ثلاثة نواب للمدير وهم المستشار أسامة أمين غازي، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن، واللواء رفعت أبو قمصان.