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ديني

هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
هل يجوز قراءة الفاتحة
هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا
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محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟

أجابت الدار على فيسبوك، أنه يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية، وقد دلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» (سنن الدارقطني).

شرحت دار الإفتاء شروط الزواج الصحيح، موضحة أن النكاح لا ينعقد إلا بأركان، وهي صيغة الإيجاب، ويكون من المرأة أو وليها، وصيغة القبول وتكون لفظا من الزوج الذي يريد الزواج، وحضور الشهود مجلس العقد، ويشترط كحد أدنى للشهود، أن يكون رجلين مسلمين بالغين عاقلين، بالإضافة إلى الاتفاق على المهر.

وأضافت، أنه يجوز عند السادة الحنفية، أن تزوج المرأة نفسها، إذا كانت بالغة راشدة عاقلة، ومستقلة عن والديها، فيجوز أن تزوج نفسها، ويكون الزواج صحيحا.

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