شاهد| استنفار قوات الشرطة بالمحافظات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

تشهد محافظات الجمهورية استنفارا وانتشارا أمنيا مكثفا، استعدادًا للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، بهدف تأمين المحتفلين سواء من المصلين أو من المترددين على دور العبادة من المهنئين.





وتعتمد خطة وزارة الداخلية فى هذا الشأن التى تشارك فيها كافة قطاعاتها على نشر قوات التدخل والانتشار السريع، إلى جانب الأقوال والأطواف الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة على مدار الساعة لرصد ومراقبة الحالة الأمنية لتوفير أجواء آمنة للمحتفلين.





وشهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.





وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة.. كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة والحماية المدنية لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.



