محمد الحوت يطالب بأن يتصدر ملف الصناعة أولويات الحكومة الجديدة

قال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن بحلول عام 2020 ستواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات يأتي على رأسها النهوض بالصناعة المحلية، مطالبًا بأن يتصدر ملف الصناعة أولويات الحكومة الجديدة.





وأكد الحوت، في تصريحات له، على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في جميع الاتجاه والعمل على تحسين مناخ الأعمال ووضع حوافز للاستثمار الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





كما أكد "الحوت" علي ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة والمشاريع التنموية الكبرى التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية في إقامة العديد من المشروعات في مختلف المجالات لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر ونمو معدلات التصدير.





وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أن أكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة خلال عام 2020 هي جعل الصناعة تنطلق من جديد ورفع جودتها التنافسية مما يؤدي إلى نمو حجم الصادرات، وفتح فرص عمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات.