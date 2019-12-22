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شاهد.. لحظة أداء الوزراء والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء الجدد
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عمرو ممدوح
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

والوزراء الجُدد:
الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.
المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.
الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.
الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.
الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.
نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.
الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.
المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.

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رسميا.. ننشر أسماء الوزراء الجدد

نواب الوزراء الجُدد:
المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.
الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.
الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.
الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.
الدكتور رضا السيد محمود حجازي، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.
الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطور التكنولوجي.
المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.
المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.
المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.
غادة سمير سليمان على شلبي، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.
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