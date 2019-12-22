القومي للمرأة: حصول السيدات على ربع الوزارات فى التعديل الجديد دليل على كفاءتهن

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات بالتهنئة الى كل من الدكتورة نيفين القباج لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع لتوليها منصب وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط لتوليها منصب وزيرة التعاون الدولي.



كما توجه المجلس بالتهنئة الى كل من المهندسة غادة مصطفى لبيب لتوليها منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، وغادة علي شلبي لتوليها منصب نائب وزير السياحة وذلك خلال التعديل الوزاري الذى تم إعلانه اليوم.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعديل الوزاري الجديد والذي ضم عدد من السيدات المتميزات والمبدعات في مجال عملهن، واللاتى أثبتن من خلال انجازتهن السابقة وعملهن الدؤوب أن المرأة المصرية تتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة للوصول إلى أعلى المناصب القيادية وتولي جميع الحقائب الوزارية.



وأشارت إلى أن المرأة استطاعت أن تحافظ على نسبتها في الحكومة، ليستمر عدد السيدات في الحكومة بعد التعديل الوزارى الجديد 8 وزيرات بنسبة 25%، منوهة بان جميع الحقائب الوزارية التى تتولاها المرأة هي وزارات ذات ثقل وأهمية كبيرة في الدولة، وهو دليل على إيمان القيادة السياسية بأن الدولة تعتمد على المرأة كشريك أساسي وفاعل للنهوض بمؤسساتها وهيئاتها واجهزتها المختلفة، وأنه لا استغناء عنها ولا عن مساهمتها.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص امنياتها بالنجاح والتوفيق، خاصة أن حجم المسئولية الملقاة على عاتقهن كبيرة، مؤكدة على ايمانها العميق بقدرتهن على حمل هذه المسئولية وإضافة المزيد من النجاحات لأسم المرأة المصرية.



جدير بالذكر أن بعض العناصر النسائية احتفظن بمواقعهن الوزارية وهن كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.