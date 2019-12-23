حزب المصريين: الحكومة كانت في حاجة ماسة لضخ دماء جديدة

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالتعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، مؤكدا أنه جاء في توقيت مناسب ومرضٍ بشكل كبير لأن معظم الوزراء الذين تم اختيارهم يمتلكون تاريخًا حافلا من العطاء والعمل السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية كانت في حاجة ماسة لضخ دماء جديدة بما يُسهم في تطوير الأداء وعلاج نقاط الضعف وتحسين حياة المواطنين البسطاء.





وقال "أبو العطا"، في بيان له، إن المرحلة المقبلة ستكون فارقة في تاريخ الوطن؛ لأن الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة القيادة السياسية عليهم أن يواصلوا العمل ليل نهار من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى تزامنًا مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، مؤكدا أن ضخ دماء جديدة في الحكومة سيخدم الوطن ويصب في مصلحة المواطن البسيط.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل مجهودات جبارة من أجل إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليا، مؤكدا على ضرورة أن يكون اختيار الوزراء الجدد تم وفقا لمعيار الكفاءة والعطاء والقدرة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من أجل بناء مصر الحديثة وخدمة مصر وشعبها العظيم الذي يستحق ما هو أفضل وخاصة بعد تحمله أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي اتخذتها الدولة؛ من أجل غدٍ أفضل لمصر والمصريين.





وأوضح أن التعديل الوزاري الجديد يُعد بمثابة قاطرة للتنمية، مشيرا إلى أن توقيت التعديل الوزاري يعكس الرؤية الدقيقة للقيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي، متمنيا أن يُحقق الوزراء الجدد نجاحا ملموسا خلال الفترة المقبلة لما فيه صالح البلاد والعباد.





وأشار إلى أن الشارع المصري ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، مطالبا الوزراء بضرورة النزول للشارع والاستماع لمشكلات المواطنين بشكل أكبر، وسرعة العمل على حلها؛ لأن المواطن المصري يستحق الوقوف بجانبه لأنه تحمل الكثير وعانى على مدار عقود وآن الآوان لكي ينعم بحياة كريمة والحصول على حقوقه في حياة إنسانية كريمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهوميها الواسع تقديرا لنضاله المتواصل.





وأكد أن التعديل الوزاري الجديد كان ضرورة حتمية أن يحدث في التوقيت الحالي؛ لأن الفترات السابقة كان هناك عدم رضا عن أداء عدد كبير من الوزارات، متمنيا أن يكون الوزراء الجدد قادرون على تنفيذ آمال وتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي بدأها منذ توليه حكم مصر بعد ثورة 30 يونيو، وإعادة الثقة في نفوس الشعب من جديد من خلال الحركة والاجتهاد في تنفيذ خطط مستقبلية تليق بالمرحلة التي نعيشها.





وطالب رئيس حزب "المصريين"، الوزراء الجدد بأن ينحازوا للشعب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وأن يوجهوا الدعم الأكبر للبعد الاجتماعي، ومراقبة الأسواق من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.



