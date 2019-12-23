AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب المصريين: الحكومة كانت في حاجة ماسة لضخ دماء جديدة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالتعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، مؤكدا أنه جاء في توقيت مناسب ومرضٍ بشكل كبير لأن معظم الوزراء الذين تم اختيارهم يمتلكون تاريخًا حافلا من العطاء والعمل السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية كانت في حاجة ماسة لضخ دماء جديدة بما يُسهم في تطوير الأداء وعلاج نقاط الضعف وتحسين حياة المواطنين البسطاء.

وقال "أبو العطا"، في بيان له، إن المرحلة المقبلة ستكون فارقة في تاريخ الوطن؛ لأن الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة القيادة السياسية عليهم أن يواصلوا العمل ليل نهار من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى تزامنًا مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، مؤكدا أن ضخ دماء جديدة في الحكومة سيخدم الوطن ويصب في مصلحة المواطن البسيط.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل مجهودات جبارة من أجل إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليا، مؤكدا على ضرورة أن يكون اختيار الوزراء الجدد تم وفقا لمعيار الكفاءة والعطاء والقدرة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من أجل بناء مصر الحديثة وخدمة مصر وشعبها العظيم الذي يستحق ما هو أفضل وخاصة بعد تحمله أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي اتخذتها الدولة؛ من أجل غدٍ أفضل لمصر والمصريين.

وأوضح أن التعديل الوزاري الجديد يُعد بمثابة قاطرة للتنمية، مشيرا إلى أن توقيت التعديل الوزاري يعكس الرؤية الدقيقة للقيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي، متمنيا أن يُحقق الوزراء الجدد نجاحا ملموسا خلال الفترة المقبلة لما فيه صالح البلاد والعباد.

وأشار إلى أن الشارع المصري ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، مطالبا الوزراء بضرورة النزول للشارع والاستماع لمشكلات المواطنين بشكل أكبر، وسرعة العمل على حلها؛ لأن المواطن المصري يستحق الوقوف بجانبه لأنه تحمل الكثير وعانى على مدار عقود وآن الآوان لكي ينعم بحياة كريمة والحصول على حقوقه في حياة إنسانية كريمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهوميها الواسع تقديرا لنضاله المتواصل.

وأكد أن التعديل الوزاري الجديد كان ضرورة حتمية أن يحدث في التوقيت الحالي؛ لأن الفترات السابقة كان هناك عدم رضا عن أداء عدد كبير من الوزارات، متمنيا أن يكون الوزراء الجدد قادرون على تنفيذ آمال وتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي بدأها منذ توليه حكم مصر بعد ثورة 30 يونيو، وإعادة الثقة في نفوس الشعب من جديد من خلال الحركة والاجتهاد في تنفيذ خطط مستقبلية تليق بالمرحلة التي نعيشها.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، الوزراء الجدد بأن ينحازوا للشعب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وأن يوجهوا الدعم الأكبر للبعد الاجتماعي، ومراقبة الأسواق من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأكد أن التعديل الوزارى يعمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، متوجها بالشكر للرئيس السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على التعديل الوزاري الجديد الذي تضمن تحركات جديدة ستدفع البلاد إلى الأمام وستحقق تقدما اقتصايا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل نهاية نوفمبر.. مصر تنتظر التعديل الوزاري .. تسريبات برحيل 20 وزيرا وتوقعات ببقاء مدبولي و4 من حكومته

حزب المصريين: منتديات الشباب رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمان والازدهار

أهم الأخبار| أسماء الوزراء الجدد | دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة | السجن 15 سنة لـ راجح

لإعادة بناء مصر الحديثة.. نقيب الفلاحين يشيد بالتعديل الوزارى الجديد

برلمانى: التعديل الوزارى جاء فى توقيت مناسب.. والحكومة احتاجت دماءً جديدة

دماء جديدة.. خبير اقتصادي: التعديل الوزاري الجديد جاء في الوقت المناسب.. شاهد

ترشيحاتنا

هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء .. الإفتاء: يختلف حسب المذهب.. فيديو

بـ جاكيت أصفر.. بطلة ممالك النار تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

زوجة أحمد زاهر تخطف أنظار المتابعين على إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها