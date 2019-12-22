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محافظات

خلال حملة مكبرة.. رفع 84 حالة إشغال وتعدى بـ أسوان .. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:30 م
رفع 84 حالة إشغال
رفع 84 حالة إشغال وتعدى بـ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات والإشغالات بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 84 حالة إشغال وتعدى.

ومن جانبه أكد العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بأن الحملة إستهدفت شارعى المركز والتحرير ، بالإضافة إلى ميدان المعبد حيث أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر إشغال ، مع رفع ومصادرة 44 حالة من المضبوطات المتنوعة .

وأوضح عبد الرحمن عامر بأن الحملة شاركت فيها قوات أمنية من قسم شرطة المرافق بقيادة النقيب خالد بكر ، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة .

هذا ويأتى تنظيم حملات الإزالة تنفيذًا لوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود لإزالة كافة الإشغالات والتعديات ورفع مستوى النظافة العامة بالأسواق والشوارع الداخلية لإستعادة الوجه الحضارى للمحافظة السياحية بمختلف المراكز والمدن .
خلال حملة مكبرة.. رفع 84 حالة إشغال وتعدى بـ أسوان .. صور
خلال حملة مكبرة.. رفع 84 حالة إشغال وتعدى بـ أسوان .. صور
خلال حملة مكبرة.. رفع 84 حالة إشغال وتعدى بـ أسوان .. صور
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