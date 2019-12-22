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محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بالغربية.. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:29 م
تفاصيل تطوير مسار
تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بالغربية
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أحمد على
أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة استكمال خطة التطوير والتجميل والرصف الجارية بكافة شوارع الرئيسية فى مقدمتها شارع سعد زغلول بنطاق مركز سمنود .

كما كلف محافظ الغربية نائبه بضرورة الإشراف على أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود ومحيط كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب وذلك قبل البدء في أعمال تطوير المسار بتكلفة 6 ملايين و74 ألف جنيه.

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته مستمرة الي اللواء علاء يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بأهمية إزالة كافة العقبات التي تواجهها للعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة .

كما أوضح المحافظ فى تصريحات صحفية أن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة تتضمن (أعمال رصف للشارع وللميدان – إنشاء رصيف – دهان واجهات المباني – وأعمال تشجير- أعمال انارة) موجها برفع أداء المركز التكنولوجي وإدارة مركز المعلومات بمقر مجلس مدينة سمنود للوقوف على إجراءات ومراحل تقديم الخدمات للمواطنين).

وأعطي محافظ الغربية توجيهاته بسرعة إزالة الإشغالات من محيط الكنيسة ومن شارع سعد زغلول والإسراع في أعمال تطوير المسار وتحويله إلى مزار سياحي .
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بالغربية.. صور
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بالغربية.. صور
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بالغربية.. صور
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بالغربية.. صور
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة بالغربية.. صور
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