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فن

إياد نصار: دوري في ليلة رأس السنة نقلة في حياتي الفنية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:43 م
اياد نصار
اياد نصار
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شيرى نبيل
قال النجم إياد نصار إنه انتهى من تصوير دوره في فيلم "رأس السنة"، حيث من المقرر عرضه في نهاية العام.

تابع في تصريح لصدى البلد: "الفيلم تدور أحداثه في ليلة واحدة وهي ليلة رأس السنة، أجسد شخصية "علي"، وهي تختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل في مرحلة ما كانت الطبقة الوسطى هي التي تحدد ثقافة المجتمع فهي كانت بمثابة الرقيب على المجتمع، فكانت تراقب الطبقة العالية وسلوكها وتصرفاتها وتكشف عناصر الفساد وترتقب الطبقة الفقيرة وترفعها وتساعد وتشكل لها شكل ووعي ثقافي.

وتابع "عندما غابت تلك الفترة أثبت بعد النظريات أن غيابها أدى إلى خلل في المجتمع، فأنا أجسد ديلر مخدرات، يبيع الوهم للطبقة الغنية ويمنح المال للطبقة الفقيرة ويوزع المخدرات في سيارة إسعاف يمتلكها، وقد يبدو الفيلم كوميديا سوداء، لكنه يحمل فكرة ورسالة هامة جدا.

الفيلم بطولة محمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وأحمد مالك وإنجي المقدم، ومن تأليف وإنتاج محمد حفظي وإخراج محمد صقر.
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