أحمد سليم: الشركات القوية فقط هي القادرة على المنافسة خلال 2020

قال المهندس أحمد سليم مطور عقاري، إن الشركات القوية هى التى ستكون قادرة على المنافسة خلال العام المقبل 2020.
وأضاف أحمد سليم في كلمته بالمؤتمر السنوي الرابع لـ الأهرام الاقتصادي، أن السوق سيشهد مجموعة من المتغيرات العام المقبل منها توجه المطورين إلى مشروعات الإسكان المتوسط فى ظل المنافسة الكبيرة على الشرائح المرتفعة وكثرة المعروض فى ظل طلب متراجع عليها.
وأكد أن تصدير العقارات ملف مهم للاستثمار العقارى خلال العام المقبل ولكن أولا يجب توفير وحدات تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة من العملاء والذين يفضلون وحدات منفذة ولا تتواجد كثيرا فى السوق.
وتوقع سليم، عودة نشاط إعادة البيع "الرسيل" خلال العام المقبل وقد يساعد فى ذلك المبادرة الأخيرة للبنك المركزى فى توفير 50 مليار جنيه للإسكان متوسط الدخل.
وأضاف أحمد سليم في كلمته بالمؤتمر السنوي الرابع لـ الأهرام الاقتصادي، أن السوق سيشهد مجموعة من المتغيرات العام المقبل منها توجه المطورين إلى مشروعات الإسكان المتوسط فى ظل المنافسة الكبيرة على الشرائح المرتفعة وكثرة المعروض فى ظل طلب متراجع عليها.
وأكد أن تصدير العقارات ملف مهم للاستثمار العقارى خلال العام المقبل ولكن أولا يجب توفير وحدات تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة من العملاء والذين يفضلون وحدات منفذة ولا تتواجد كثيرا فى السوق.
وتوقع سليم، عودة نشاط إعادة البيع "الرسيل" خلال العام المقبل وقد يساعد فى ذلك المبادرة الأخيرة للبنك المركزى فى توفير 50 مليار جنيه للإسكان متوسط الدخل.